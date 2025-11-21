高市首相は、台湾有事を巡る自らの発言について、中国が撤回を求めていることについて「政府の立場は一貫している」と強調しました。高市首相：いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合的に判断する。政府の立場は一貫している。高市首相は、G20サミットへと出発するにあたって記者団の取材に応じ、「平和安全法制成立当時の安倍首相以来、政府