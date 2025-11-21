退職するにあたって、ボーナスが支給されるかどうか心配になる人もいるでしょう。 例えば、12月にボーナス支給予定の会社を11月末で退職した場合、ボーナスをもらえるのか確認しておく必要があります。本記事では、ボーナスの意義についてご紹介するとともに、11月で退職する場合のボーナス支給についてまとめています。 ボーナスとは？ 国税庁によると、ボーナス（賞与