明日22日(土)からの3連休は23日(日)を中心に秋晴れとなるでしょう。朝晩は冷え込みが厳しいですが、昼間は上着いらずの暖かさに。朝晩と昼間の寒暖差が大きくなるため、服装で上手に調節してください。連休明け25日(火)は発達する低気圧の影響で雨風が強まるおそれ。雨のあとは寒気が南下し、山沿いを中心に雪が降るでしょう。北陸地方のこの先2週間の天気傾向をまとめました。3連休は23日(日)を中心に秋晴れ連休明け25日(火)は