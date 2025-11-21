ミスター赤ヘルと呼ばれた山本浩二氏が２１日、東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に参列した。終了後、取材に応じ長嶋さんへとの思い出を振り返った。以下は一問一答。 ー改めて思いをはせる時間になった「いやいやいや、すごい人でしたね、改めて。こんな、みなさんにね、愛された人はいないでしょう」ー影響力の大きさ「非常に大きいですよね。あれだけのパフォーマンスをされて、あれだ