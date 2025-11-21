女優・倍賞千恵子、俳優・木村拓哉が２１日、都内で映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督）初日舞台あいさつに出席した。山田洋次監督の最新作。２０２２年に日本公開されたフランス映画「パリタクシー」が原作で、東京を舞台にタクシー運転手・浩二（木村）と、人生の終活に向かう８５歳のマダム・すみれ（倍賞）によるヒューマンドラマを描く。主演の倍賞は、公開初日を迎え「日本一の富士山を越えるような映画だと思