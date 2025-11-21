◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（２４日、トヨタアリーナ東京）ＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が２１日、都内のホテルで会見に出席。オンラインカジノは「絶対ダメっす」と呼びかけた。ボクシング転向８戦目で世界初挑戦となる同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝との王座決定戦は、勝敗予想が過熱。注目