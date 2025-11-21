SOUNDPEATS完全ワイヤレスイヤフォン「C30」 SOUNDPEATSは、騒音を最大52dB低減できるインテリジェントノイズキャンセリング機能を搭載したハイレゾ対応完全ワイヤレスイヤフォン「C30」を21日に発売した。価格は4,980円だが、Amazonブラックフライデー先行セールの対象になっているほか、限定プロモーションコードと組み合わせると、12月1日23時59分までは28％ OFFの3,582円で購入できる。 また、