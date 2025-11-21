「１票の格差」が最大３・１３倍だった７月の参院選は投票価値の平等を求める憲法に反するとして、弁護士グループが宮崎、鹿児島両選挙区の選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、福岡高裁宮崎支部（小田島靖人裁判長）は２１日、「違憲状態」と判断した。選挙無効の請求は棄却した。二つの弁護士グループが計１６件の訴訟を起こしており、判決は１５件目。今回を含め「違憲状態」１０件、「合憲」５件となった。