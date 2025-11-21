参院選の「1票の格差」訴訟の判決で、福岡高裁宮崎支部に向かう原告側弁護士ら＝21日午後、宮崎市最大3.13倍の「1票の格差」を是正しないまま実施された7月の参院選は憲法違反だとして、宮崎、鹿児島両選挙区の有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決で、福岡高裁宮崎支部（小田島靖人裁判長）は21日、「違憲状態」と判断した。計16件起こされた同種訴訟の15件目の判決で「違憲状態」は10件目。無効請求は棄却した。二つの弁護士