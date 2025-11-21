東北電力は２０日、東通原子力発電所（青森県東通村）で、立ち入りが制限される区域への侵入を監視するセンサーなどの点検について、実際には点検をしていなかったり一部を省略したりしていたのに、適正に点検したように記録を捏造（ねつぞう）する不正が２０１８年度から行われていたと発表した。原子力規制委員会は同日、不正を４段階の深刻度レベルのうち、下から２番目の「一定の影響を有する事態」と認定した。発表によ