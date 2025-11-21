「おとどけものですﾐｬ」【写真】猫がいない！と思ったら…こんな所に！そんな一言とともに投稿された1本の動画が、Instagramで18万件を超える「いいね」を集めて話題になっています。ポストの中でちょこんと収まっているのは、ミヌエットのつなくん（1歳）。飼い主の「みりん＆つな（@mirin_tsuna）」さんが投稿したこの動画には、「何故そこに？」「これはびっくり！」と驚きと笑いのコメントが殺到しました。「まさかここに！？