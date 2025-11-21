高市総理はG20サミットに出席するため、先ほど南アフリカへ出発しました。日中関係の緊張が高まるなか、中国側と接触の機会があるかが焦点です。高市総理は、南アフリカのヨハネスブルグで、22日から2日間にわたって開かれるG20=主要20か国の首脳会議に出席します。台湾有事に関する答弁をめぐり日中間の対立が深まるなか、現地で中国の李強首相と接触の機会があるかが焦点となっています。ただ、中国側は「会談の予定はない」と明