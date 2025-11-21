今回は、jon-YAKITORYさんが2025年8月8日に投稿した「Into Wonderland」を紹介する。本楽曲は、大ヒットを記録した人気ボーカロイド曲を原作としたコミカライズから、ホラーやアクションなどさまざまなジャンルの作品を展開するWebマンガ誌『comicHOWL』の最新テーマ曲だ。また、『comicHOWL』では、歌い手・Adoさんをフィーチャリングしたjon-YAKITORYさんのスマッシュヒット曲「シカバネーゼ」がコミカライズ化されている点も