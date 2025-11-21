私はルリ（28）。夫のテツジ（33）と2人暮らし。私は現在、事務のパートとして勤務。私が働くフロアには30名が働いています。だいたい正社員が20人、10人くらいが私のようなパートです。今日は取引先から高級ゼリーをいただき、部長が「みなさんでどうぞ」と、あいている机の上に置いてくれました。しかしゼリーは6個しかないのです。私が定時にあがるとき、机を見ると6個まるまる残っていたので1個いただくと、正社員のニイナ（32