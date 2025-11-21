住友ゴム工業から、ゴルフボールの環境負荷対策に関するアナウンス。「サステナブル原材料比率82%を達成したゴルフボール、スリクソン『Z-STAR ＋e80』（非売品）を発表しました。本製品はスリクソン『Z-STAR＋e』※1からサステナブル原材料比率を約70pt向上させました。また、NEWスリクソン『Z-STAR ◆』とほぼ同等の性能を実現しています」と、同社広報。【画像】パッケージもこの通り！再生原料に代替している同社は2023年にも