楽天の渡辺佳明内野手（28）が21日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、1000万円増の来季年俸2800万円でサイン（金額は推定）。「去年よりいろいろなポジションを守ったこと、1年間通して1軍に帯同して、チームの足りないところを補ってくれたと評価していただきました」とうなずいた。今季は75試合に出場し、打率・279、0本塁打、19打点。勝負強い打撃で、4月17日のソフトバンク戦、5月13日のロッテ戦と、いず