2023年に開校した近畿大阪高等学校（大阪府阪南市）。「ひとり一人の個性を大切に」、「自分のペースで学べる」という通信・単位制の学校だ。「いい意味で自由。時間ができるので好きなことをしながら学校へ行ける。時間があるのが一番の魅力です」。そのように話すのは3年生の佐藤誉斗さん（19）だ。音楽に打ち込み、音楽活動を通して世界が広がり「ここでの3年間で心が強くなりました。成長したと思います」という。話を聞いた