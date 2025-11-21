ジャパンC（30日、東京芝2400メートル）に出走予定のカランダガン（セン4＝仏F・グラファール、父グレンイーグルス）が20日午後9時55分、東京競馬場馬場内の国際厩舎に到着した。21日は国際厩舎内の追馬場にて帯同馬ルノマドを前に常歩（なみあし）左回りで5周、ダク左回りで2周、常歩右回りで2周、ダク右回りで2周、常歩右回りで4周し、体をほぐした。ジェレミー・ロベル助手は「自国の厩舎からフランクフルト経由でここま