（左から）ヤクルトの村上宗隆内野手、巨人の岡本和真内野手【ロサンゼルス共同】米大リーグ公式サイトは20日、今オフの移籍市場に出る野手の上位10人のランキングを伝え、ともにプロ野球からポスティングシステムでメジャー移籍を目指すヤクルトの村上宗隆内野手が7位、巨人の岡本和真内野手が9位に名前を連ねた。2022年に56本塁打を放って三冠王に輝いた村上については、25歳の若さと潜在能力を高く評価する一方で、三振率が