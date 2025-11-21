ラジオ大阪は21日、特別番組「新野新さんを偲ぶ鶴瓶ひとりのぬかるみの世界」の放送を発表した。放送は12月21日深夜0時から。「今回放送する特番では、笑福亭鶴瓶さんがリスナーからの投書を紹介しながら新野さんのいろいろな思い出を語っていきます。当時の『ぬかる民』、または『ぬかるみの世界』や新野新さん・鶴瓶さんが大好きだという皆さんからのおたよりをお待ちしています」とX（旧ツイッター）を通じ、呼びかけている。