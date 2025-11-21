ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が20日、自身のインスタグラムを更新。ダウン症の姉“みっちゃん”こと未知子さん、愛犬・ネロと秋の旅行に出かけ、紅葉を満喫したことを報告した。【動画・写真】「お姉さま元気そうで何よりです」「癒される」紅葉を楽しむ姉・みっちゃん＆愛犬高嶋は「紅葉なのでみっちゃん連れて旅行に来ました」とつづり、鮮やかに色づいた紅葉を楽しむ様子をとらえた写真と動画をアップ。