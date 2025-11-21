フィリップ モリス インターナショナルが、イタリア・ミラノでイベント「Sensorium Worlds」を開催。鮮やかな映像とアトラクションで満たされた1万平方メートルの会場に、世界各国のIQOSユーザーと報道関係者を迎えました。今回は、この壮大なイベントの模様とともに、IQOSが提供するユーザー向け参加型プラットフォーム「IQOS Together X」が企画したイタリア旅行にも密着。IQOSが掲げる「究極の感動体験」を、その真っ只中か