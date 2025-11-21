Ｂ２ベルテックス静岡は２１日、Ｃジョーダン・ダラス（２８）とＰＧ渡久地政睦（２３）との契約が合意したと発表した。負傷者が続出し、現在３勝１２敗と大きく負け越しているチームが緊急補強に着手。２選手は２２日の福島戦から出場が可能となる。西地区最下位に低迷する静岡が、新戦力を補強して巻き返しを図る。ダラスは今季開幕時はＢ２奈良に所属。シーズン途中にＢ１三遠へ短期契約で移籍し、今回の静岡が３チーム目と