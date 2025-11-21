Google DeepMindがBoston DynamicsでCTOを務めたAaron Saunders氏をハードウェアエンジニアリング担当バイスプレジデントとして起用した。Saunders氏はBoston Dynamicsで四足歩行ロボットや人型ロボットの開発に関わってきた。水陸両用の六足歩行ロボットのプロトタイプ開発に従事した後、2018年にエンジニアリング担当副社長に、そして2021年にCTOに就任していた。.