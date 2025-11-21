比亜迪（ＢＹＤ）「王朝」シリーズの多目的車（ＭＰＶ）「夏」。（資料写真、成都＝新華社記者／唐文豪）【新華社北京11月21日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会は20日、1〜10月の多目的車（MPV）販売台数のうち、上位10社で77万台となり、全体の77.9％を占めたと発表した。比亜迪（BYD）、上汽通用五菱汽車、上汽通用汽車（上汽GM）、広汽伝祺汽車、広汽豊田汽車（広汽トヨタ）、嵐図汽車科技、一汽豊田汽車（一汽トヨ