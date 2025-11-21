【2025秋ドラマ 注目美女の魅力と素顔】#8天性の明るさを持つ子役出身女優・本田望結が魅せた新境地 不器用でクールな役を見事に樋口日奈（「できても、できなくても」／テレビ東京系）◇◇◇乃木坂46の卒業生からは生田絵梨花、齋藤飛鳥、白石麻衣、西野七瀬、山下美月といった、グループのセンターを担っていた、おなじみの人気女優だけでなく、いろんなタイプの女優が生まれ、主演級で活躍している。忘れて