サッポロビールは２１日、北海道向けを除く全てのお歳暮用のビール商品の販売を中止すると発表した。アサヒグループホールディングスのシステム障害の影響で代替注文が想定以上に膨らみ、安定供給が困難になった。販売を中止するのは、２５日以降に届ける予定だった「黒ラベル」や「エビス」などの詰め合わせ商品５種類。１０月にも当初予定していた１９種類のうち１０種類の販売を中止していた。北海道限定商品の販売は続ける