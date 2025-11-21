中国と米国の国旗【ワシントン共同】米司法省は20日、米半導体大手エヌビディア製の画像処理用半導体を違法に中国へ輸出した疑いで、中国人2人を含む計4人を逮捕し、4人は起訴されたと発表した。この半導体は人工知能（AI）用で対中輸出規制の対象。輸出先を偽るなどしていたという。司法省は「中国はAI分野で世界をリードするため、米国の先端技術を手に入れようとしている」と指摘した。他に訴追されたのは香港出身の米国