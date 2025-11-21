厚生労働省によりますと、今月10日から16日までの1週間に全国の定点医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり、37.73人となりました。前の週のおよそ1.73倍で13週連続の増加となり、大きな流行の発生を示す「警報」レベルの基準、30人を大きく超えています。都道府県別でみると、最も多かったのは宮城県の80.02人で、埼玉県や岩手県など8県で50人を超える状況です。ことしは去年よりおよそ1か月早く流行