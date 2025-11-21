クリスタル・パレスがフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタとの契約延長を目指しているようだ。20日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在28歳のマテタはリヨンやル・アーヴル、マインツを経て2021年1月にクリスタル・パレスへレンタル加入し、1年後に完全移籍へ移行した。ここまで公式戦通算171試合出場54ゴール12アシストという成績を残しており、クラブ史上初のFAカップ制覇にも貢献。プレミアリー