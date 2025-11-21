1998年以来7大会ぶりとなるFIFAワールドカップ出場を決めたスコットランド代表に、強力な“新戦力”が加わるかもしれない。現地時間20日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現地時間18日に行われたFIFAワールドカップ26欧州予選・グループCの最終節で、2位のスコットランド代表は首位のデンマーク代表と対戦した。2−2のまま迎えた後半アディショナルタイムの90＋3分にDFキーラン・ティアニーが勝ち越しゴールを挙げると