マンチェスター・シティがイングランド代表MFフィル・フォーデンとの契約延長交渉を開始するようだ。20日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在25歳のフォーデンはマンチェスター・シティの下部組織出身で、2017年11月に17歳でトップチームデビューを飾った。ここまで公式戦通算333試合で104ゴール64アシストをマークし、プレミアリーグ4連覇やクラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）優勝を含む数々のタ