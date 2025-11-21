詩は文芸の一種であり、言葉の表面的な意味だけでなく語感やリズム、美的性質などを用いてさまざまな表現を行います。時には難解でわかりにくいこともある詩を使うことで、大規模言語モデルへの攻撃が成功しやすくなるとの研究結果が、プレプリントサーバーのarXivで発表されました。[2511.15304] Adversarial Poetry as a Universal Single-Turn Jailbreak Mechanism in Large Language Modelshttps://arxiv.org/abs/2511.15304Ad