元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が、21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。24日に開催が迫ったWBC世界バンタム級王座決定戦・那須川天心（帝拳）VS井上拓真（大橋）の勝敗予想で“本音”を漏らす場面があった。この日は元日本スーパーバンタム級王者の古橋岳也氏をゲストに招いて、天心VS拓真を展望した。細川氏は「天心が勝つと思う」と勝利予想。「天心はサウスポーオブサウスポーで戦うタイプ