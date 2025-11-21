中国内蒙古自治区林業草原局の11月20日の発表によると、内蒙古では過去5年間で累計6688万ムー（約446万ヘクタール）の土地砂漠化防止作業が完了しました。この面積は中国全国の砂漠化防止面積の40％以上で、中国北部の重要な生態安全の防壁がさらに強固に築かれました。内蒙古は中国で土地の荒野化や砂漠化が最も集中していて被害が最も深刻な省（中央直轄市、民族自治区を含む）の一つです。バダインジャラン（巴丹吉林）、トング