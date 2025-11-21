「NNNストレイトニュース」でコンビを組む日本テレビアナウンサーの藤田と畑下が、オンエア後デフリンピックバレーボール競技（以下デフバレー）を取材してきました！(記事執筆：日本テレビアナウンス部・藤田大介・畑下由佳)デフバレーは駒沢オリンピック公園総合運動場体育館が会場です。大会6日目。この日、私達が取材した時間には、トルコ対ブラジルの女子の試合が行われていました。デフバレーは補聴器などを外した状態でプレ