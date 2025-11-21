今日21日、厚生労働省は「インフルエンザに関する報道発表資料」を発表しました。令和7年第46週(11月10日から16日まで)のインフルエンザの指定医療機関の報告数は「145,526」で、前の週の約1.7倍となりました。定点当たり報告数は「37.73」となっています。この先、太平洋側では晴れる日が多く、空気の乾燥が進みます。ノドのケアなど万全になさってください。インフルエンザ報告数前週の1.7倍に今日21日に厚生労働省が発表した