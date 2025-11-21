ヤガミ [名証Ｍ] が11月21日後場(15:00)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比15.7％増の11.2億円に伸び、従来の8.2％減益予想から一転して増益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の19.5億円→21.8億円(前期は19.9億円)に11.9％上方修正し、一転して9.6％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が