【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TENBLANKが、10月11日に横浜・ぴあアリーナMMにて行った一日限りのイベント『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING feat. Takeru Satoh. Yu Miyazaki. Keita Machida. Jun Shison』より、予約受付中の【夜公演】のBlu-rayに続き、【昼公演】の模様もBlu-ray作品として発売されることが決定した。 ■初回公演で高揚感と緊張感が入り混じるメンバー4人 大ヒット中のNet