東京都選挙管理委員会が２０日に公表した２０２４年の政治資金収支報告書で、立憲民主党都連から支出された交付金が、党所属の国会議員らが代表を務める都内４総支部の収支報告書に記載されていないことがわかった。不記載は計７件４００万円超に上る。自民党の１支部にも寄付計１８０万円の不記載があった。不記載があった立民の４団体は、▽第７区総支部（代表者・松尾明弘衆院議員）▽第９区総支部（山岸一生衆院議員）▽第