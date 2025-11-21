21日、TPP閣僚級会合後に記者会見するオーストラリアのファレル貿易相＝メルボルン（共同）【メルボルン共同】日本をはじめとした環太平洋連携協定（TPP）に加盟する12カ国は21日、オーストラリア・メルボルンで閣僚級会合を開いた。終了後の記者会見で、今年の議長国を務める同国のファレル貿易相は、昨年から交渉を続けてきた中米コスタリカの加盟合意について「年内の完了を目指す」と話し、近く合意することを示唆した。20