カンテレ・フジテレビ系で21日に放送される『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（後9：00〜10：52）に、今年の世界陸上で大活躍した桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフが登場する。【番組カット】「車に入るか！」お土産にツッコむ明石家さんま今年9月に行われた『東京2025世界陸上』で活躍した日本代表陸上選手3人が出演する。同大会の男子400メートルで6位入賞を果たした中島だが、「400メートルはキツイので