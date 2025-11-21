シンガー・ソングライターの絢香が21日、東京・明治生命館で行われた同施設のリニューアル記念式典に登場し、ピアノ生演奏による歌唱を披露。来年20周年を迎える思いも語った。【集合ショット】華やか…！大きな花束とともに写真に応じた絢香昭和の建造物として1997 年に初めて重要文化財に指定された「明治生命館」では、1階に新たな展示エリアを拡大すると同時に、食事やスイーツなどを提供する「明治安田CAFE 丸の内」を新