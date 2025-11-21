●NTTが光量子コンピュータを実用化へNTTは18日、東京大学発のスタートアップ企業OptQCと連携し、2027年に1万量子ビット規模、30年には100万量子ビット規模の「光量子コンピュータ」を開発すると発表した。【こちらも】AIブームのカギを握る、ソフトバンクGの動向量子コンピュータは、従来のコンピュータをはるかに超える速度と規模での情報処理を、実現することができる。高市早苗首相もAIとともに量子技術を経済安全保障に