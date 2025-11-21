埼玉県羽生市の商業施設「イオンモール羽生」（羽生市川崎）が、2025年秋からリニューアルに入り、2026年1月までに新規出店19店を含む25店を刷新する。2023年に先行オープンしていた屋外の広場一体型商業施設「HANYU noNIWA」にスーパー銭湯「ユブネサウナパーク」が出店、フルオープンする。【こちらも】イオンモール大和郡山、36店刷新して11月14日から順次リニューアルオープンへHANYU noNIWAは、広さ約1,000平方メートルで