◆大相撲▽九州場所１３日目（２１日、福岡国際センター）西幕下１０枚目・野田（藤島）が、西幕下６枚目・吉井（時津風）に下手投げで敗れ、３勝４敗で負け越しとなった。がっぷり右四つに組んだ体勢から、土俵際の投げの打ち合いで惜しくも敗れた。「（右四つの展開からは）自信があって、悪くなかったと思う」と振り返った。野田は世界ジュニア選手権無差別級優勝の実績をひっさげて昨年春場所で初土俵。順調に白星を重