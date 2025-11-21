三井住友フィナンシャルグループ（FG）が11月14日に発表した26年3月期第2四半期累計（4〜9月）決算で、連結最終利益が9335億円となり、前年同期比28.7％増と大きく伸びた。国内外の貸出収益の改善に加え、手数料ビジネスや市場部門が堅調だったことが寄与し、メガバンクの中でも存在感を改めて示す結果となった。【こちらも】イオン株価反発と内需株の見直し買い併せて通期の最終利益予想も、従来の1兆3000億円から1兆5000億円