ミスターはテリーの恩人だった。「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が２１日、東京ドームで開催された。スポーツ報知で連載した「ありがとうミスター」から長嶋さんの秘話を紹介する。小学生の時から長嶋茂雄さんのファンだという演出家のテリー伊藤さん（７５）は大学時代、入院中にラジオで聴いた長嶋さんのホームランに人生を立て直す勇気をもらったという。テリーさんの企てた“ユニホーム欲しい欲しい作戦”