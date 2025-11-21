２０日、パンダ文化クリエーティブマーケットで展示されたキャラクター「熊猫（パンダ）家園」のフィギュア。（成都＝新華社記者／楊珏）【新華社成都11月21日】中国四川省の成都空港国際会議センターで20日、パンダ文化クリエーティブマーケットが開幕した。「2025グローバルパンダパートナー大会」の関連イベントで、会期は22日まで。パンダグッズや技術革新に関する展示品のほか、無形文化遺産の紹介も行われ、伝統の枠