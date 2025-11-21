2027年度前期のNHK連続テレビ小説の制作・主演発表会見が21日、東京・渋谷の同局で行われ、作品タイトルは『巡る(まわる)スワン』で、バカリズムが脚本、森田望智が主演を務めることが発表された。2027年度前期連続テレビ小説 制作・主演発表会見に出席した森田望智○27年度前期の朝ドラはバカリズム脚本×森田望智主演『巡るスワン』朝ドラ第116作となる『巡る(まわる)スワン』の主人公は、刑事に憧れ警察官になった女性警察官。